Am Mittwochnachmittag ist in einer leerstehenden Filmproduktionshalle in Potsdam-Babelsberg ein Feuer ausgebrochen. Anwohner waren zwischenzeitlich vor Rauch gewarnt worden. Mittlerweile hat sich die Lage vor Ort entspannt.

Eine leerstehende Produktionshalle in den Filmstudios in Babelsberg hat am Mittwochnachmittag Feuer gefangen. Auf einer Fläche von bis zu 200 Quadratmetern brannte das Dach, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Verletzt worden sei niemand.



Das Feuer in der Sophie-Farber-Straße sei zwar unter Kontrolle, allerdings noch nicht vollständig gelöscht, hieß es gegen 17 Uhr. Die Halle erstreckt sich auf eine Gesamtfläche von 40 mal 160 Metern.



Die Feuerwehr warnte bis etwa 18 Uhr vor starkem Rauch. In der näheren Umgebung sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Am Abend wurde dann von den Leitstellen eine Entwarnung der entsprechenden Gefahreninformation veröffentlicht. Die Berufsfeuerwehr sowie drei Freiwillige Feuerwehren seien mit etwa 40 Kräften im Einsatz gewesen, wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte.