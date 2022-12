Am Bahrensdorfer See, direkt am Naturschutzgebiet, sind in den vergangenen Jahren große Häuser und Villen neu gebaut worden. Auch die Größe der Grundstücke mutet mit zum Teil über 1.000 Quadratmeter opulent an. Diese fallen wohl auch deshalb so üppig aus, weil das Bauland besonders billig war. Denn die Stadt verlangte pro Quadratmeter lediglich 37 Euro - der Preis des damaligen Bodenrichtwerts. Zum Vergleich: Unbebautes Bauland hat im vergangenen Jahr in Brandenburg durchschnittlich 113 Euro gekostet. In Berlin waren es 1.260 Euro je Quadratmeter.



Der Betrag für Bauland in Beeskow sei also ein Fantasie-Preis, klagt der Stadtverordnete Christian Wernicke von der BVB/Freie Wähler-nahen Fraktion "BoB". Ihm zufolge lagen allein schon die Erschließungskosten bei über 60 Euro. "Im Sinne des Steuerzahlers ist das sicherlich nicht okay, so löblich auch die Idee dahinter ist, junge Leute nach Beeskow zu ziehen", so Wernicke. "Aber mindestens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten sollten sie veräußert werden, so wie es auch die Kommunalverfassung vorsieht."