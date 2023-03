Vater von zu Tode geschütteltem Baby geht in Revision

Verurteilung am Landgericht Frankfurt (Oder)

Das Landgericht hatte den Mann in der vergangenen Woche wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Der 26-Jährige soll im Juli 2021 seine knapp drei Monate alte Tochter, mit der er am Tatabend allein in der Wohnung war, so stark geschüttelt haben, dass das Baby tödliche Hirnschäden erlitt. Zudem soll er dem Säugling einen Schädelbruch zugefügt haben.

Nun muss der Bundesgerichtshof über die Revision entscheiden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 08.03.2023