Do 14.09.23 | 14:59 Uhr

Rund 500 Kilogramm erntereife Tomaten sollen am Mittwochabend aus einem Gewächshaus in Golzow (Märkisch-Oderland) gestohlen worden sein. Das teilte die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mit. Den Angaben zufolge sollen die mutmaßlichen Diebe die erntereifen Tomaten mitgenommen und dabei einen Schaden von etwa 1.500 Euro verursacht haben.