Etwa zehn Kilo Taubenkot werden wöchentlich im Fahrradparkhaus in Bernau entfernt. Seit Jahren versucht die Stadt, das Problem in den Griff zu bekommen. Nun werden den Tieren die Eier weggenommen.

Um das langjährige Taubenproblem im Fahrradparkhaus am Bahnhof in Bernau (Barnim) zu lösen, versucht die Stadt nun die Zahl der Tauben durch das Einsammeln von Taubeneiern stabil zu halten. Wie Bürgermeister André Stahl (Linke) am Montag dem rbb sagte, sei die Geburtenkontrolle eine "innovative Lösung", mit der die Stadt versuchen wolle, die Population ein Stück weit in den Griff zu bekommen.