Larissa Mass/ rbb Audio: Antenne Brandenburg | 19.10.2020 | Thorsten Glauche | Bild: Larissa Mass/ rbb

Weiter steigende Corona-Zahlen - Oder-Spree hat zweithöchsten Inzidenzwert in Brandenburg

19.10.20 | 17:34 Uhr

Was die Sieben-Tage-Inzidenz betrifft, kratzt Oder-Spree an der 50er-Marke: Am Montag wurde mit 46,4 der landesweit zweithöchste Wert gemessen. Unterdessen ist die Notaufnahme des Bad Saarower Klinikums wiedereröffnet worden. Von Georg-Stefan Russew

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Oder-Spree kletterte am Montag um neun Prozent auf 46,4. Das teilte das Potsdamer Gesundheitsministerium mit. Damit ist der Landkreis nicht mehr weit von der kritischen Schwelle von 50 und einer daraus folgenden Qualifizierung als Risikogebiet entfernt. Nur in Cottbus liegt dieser Wert noch höher. In der Lausitzstadt wurde die Inzidenz am Montag mit 87,3 ausgewiesen.

Währenddessen wurde im benachbarten Landkreis Märkisch-Oderland prozentual der größte Anstieg in Ostbrandenburg verzeichnet. Hier stieg die Sieben-Tage-Inzidenz um 20 Prozent auf jetzt 28,1 an. Im Barnim kletterte der Wert um knapp fünf Prozent auf 21,6. In Ostbrandenburg sind insgesamt innerhalb eines Tages 21 bestätigte Corona-Fälle hinzugekommen. So wurden zwölf neue Infektionen in Oder-Spree, neun in Märkisch-Oderland und zwei im Barnim gemeldet.

In Frankfurt (Oder) sinken die Zahlen

Leichte Entspannung gibt es hingegen in Frankfurt (Oder): Hier sank die Inzidenz um 4,3 Prozent auf 39,8. "Wir geben keineswegs Entwarnung", sagte Frankfurts Stadtsprecher Uwe Meier am Montag dem rbb. "Wir beobachten jeden Tag voller Sorge die weitere Entwicklung. Natürlich kann es auch wieder nach oben gehen und das auch schnell." Laut Meier hatte Frankfurt (Oder) am Samstag vier labortechnisch bestätigte Infektionsfälle. Am Freitag waren es noch doppelt so viele. "Und so ist jeder Tag aufs Neue für eine Überraschung gut – im Positiven wie im Negativen", betonte Meier. In der Uckermark wurde keine Veränderung der Situation festgestellt. Hier blieb der Inzidenzwert bei 6,7. Das ist landesweit die niedrigste Zahl.

Notaufnahme des Bad Saarower Krankenhauses wieder offen

Unterdessen wurde im Helios Klinikum in Bad Saarow die Notaufnahme wiedereröffnet. Rettungswagen und Rettungshubschrauber steuern die Klinik wieder an, wie die Krankenhausleitung am Montag bestätigte. Akute, dringende Behandlungen und Entbindungen sind hier wieder möglich. Ab Mittwoch werden Patienten mit aufgeschobenen dringlichen Behandlungen wieder aufgenommen. Das Klinikum hatte wegen einer Häufung von Corona-Infizierten Anfang Oktober vorläufig keine neuen Patienten aufnehmen oder in andere Krankenhäuser verlegen dürfen. Das Krankenhaus testete in mehreren Testreihen alle Patienten und das Personal auf das Virus. Laut Klinikleitung wurden 26 Patienten sowie 41 Mitarbeiter positiv getestet. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) prüft in diesem Zusammenhang den Anfangsverdacht einer Straftat.

Sendung: Antenne Brandenburg, 19.10.2020. 15:30