Bild: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Infektionszahlen in Brandenburg steigen - Oder-Spree vor Ausweitung der Maskenpflicht

09.10.20 | 18:41 Uhr

Am Sonntag treten die schärferen Corona-Regeln in Brandenburg in Kraft - und die werden offenbar sofort in Oder-Spree Anwendung finden müssen. Denn ein Covid-19-Ausbruch in einem Krankenhaus führt dort zu einer Überschreitung des Grenzwerts.

Nach der Verschärfung der Corona-Regeln in Brandenburg wird als erster Landkreis Oder-Spree die strengeren Maßnahmen anwenden müssen. Dort ist am Freitag die sogenannte 7-Tage Inzidenz auf über 35 pro 100.000 Einwohner gestiegen, wie der Leiter des Gesundheitsamtes, Ricardo Saldana-Handreck, dem rbb sagte. Demnach liegt der Wert bei 35,25. Am Sonntag tritt brandenburgweit eine Neuregelung in Kraft, die beispielsweise das Tragen von Masken in Büros und Gaststätten vorschreibt, wenn 35 neue Covid-19-Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt übertroffen werden. Außerdem dürfen dann weniger Menschen als bislang an privaten Feiern teilnehmen.

Ausbruch in Krankenhaus treibt Zahl in die Höhe

"Nun haben wir ab Montag in unserem Verwaltungsgebäude überall Maske zu tragen", sagte der Bürgermeister von Fürstenwalde, Matthias Rudolph (BFZ), zu den Konsequenzen. Auch würden in der Verwaltung die Kontakte der Mitarbeiter untereinander reduziert. Die hohen Zahlen im Landkreis Oder-Spree lassen sich mit dem Corona-Ausbruch im Krankenhaus Bad Saarow erklären. Dort sind 46 Leute positiv getestet worden, darunter 25 Mitarbeiter. Im Landkreis Oder Spree gibt es aber auch Gebiete, wo noch gar keine Corona-Fälle bekannt wurden, wie beispielsweise die Stadt Friedland.

Infektionszahlen steigen brandenburgweit

Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus ist in Brandenburg in den vergangenen Wochen in die Höhe geschnellt. Innerhalb eines Tages seien 90 bestätigte neue Fälle hinzugekommen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam mit. Tags zuvor waren es landesweit noch 55. Zuletzt war der Wert mit 91 am 25. April ähnlich hoch. Landesweit liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 13,2 pro 100.000 Einwohner, er lag am Donnerstag noch bei 11,2. Die meisten Landkreise sind noch deutlich von dem Grenzwert für die schärferen Maßnahmen entfernt. Die zweithöchste 7-Tage-Inzidenz nach Oder-Spree weist den Zahlen des Gesundheitsministeriums zufolge Cottbus mit 24,1 auf, den niedrigsten Wert hat aktuell Ostprignitz-Ruppin mit 4,0. Aufgrund des Meldeverzugs wurde am Freitag der überschrittene Grenzwert im Landkreis Oder-Spree noch nicht auf der Internetseite des Landes Brandenburg zu den Corona-Infektionen [brandenburg.de] angegeben. Angesichts der steigenden Infektionszahlen hatte die Brandenburger Landesregierung am Dienstag die neuen Maßnahmen verkündet. Die Regelungen gelten von Sonntag an zunächst bis zum 8. November.

Schwierige Gästesuche nach Corona-Fall in Cottbuser Lokal

Unterdessen sucht das Gesundheitsamt in Cottbus wegen eines Corona-Falls in einem Lokal nach Gästen. Melden sollen sich alle Gäste, die das Restaurant "Mosquito" am Altmarkt in der Zeit vom 28. September bis zum 8. Oktober besucht haben, teilte die Stadt am Freitag mit. Der Stadtverwaltung zufolge sind die Kontaktdaten fehlerhaft, so dass die Gesundheitsbehörde die Gäste nicht von sich aus kontaktieren kann. "So haben die Stadtverwaltung Hinweise von Gästen erreicht, die sich in diesem Zeitraum im 'Mosquito' aufgehalten haben, sich aber weder ein eine Liste eintragen konnten noch sollten", hieß es von der Stadtverwaltung. Nach "eindringlichen Hinweisen des Gesundheitsamtes" habe die Geschäftsführung das Lokal vorübergehend geschlossen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 09.10.2020, 17:30 Uhr