82 Menschen in Seniorenheim mit Corona infiziert

Ausbruch in Fürstenwalde

Im Seniorenheim "Am Dom" in Fürstenwalde hat sich mehr als die Hälfte der Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des Landkreises Oder-Spree sind derzeit 66 Pflegebedürftige und 16 Mitarbeiter positiv getestet. Die meisten Betroffenen hätten aber keine oder nur leichte Symptome. Ein Abstrich war bei 110 Bewohnern genommen worden, das Haus hat eine Kapazität von 117 Betten.

Der erste Corona-Fall war im Seniorenheim "Am Dom" am 28. Oktober festgestellt worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat inzwischen die Einrichtung gesperrt. Bewohner haben allerdings die Möglichkeit, im Garten des Hauses mit nötigem Abstand am Zaun mit ihren Angehörigen zu sprechen.