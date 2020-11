Immer mehr Bedürftige in Ostbrandenburg müssen aufgrund der Corona-Krise die Hilfe der Tafeln in Anspruch nehmen. Noch reichen die Lebensmittel. Doch Geldspenden für Zusatzangebote brechen zunehmend weg.

Derzeit hat Peter Raske alle Hände voll zu tun. Ständig hat der Koordinator der Bernauer, Freienwalder und Oderberger Tafeln zusammen mit seinen vielen Freiwilligen damit zu tun, 1.700 bedürftige Familien in der Corona-Krise zu versorgen. Und es werden mehr.

Laut Raske nehmen etwa fünf bis zehn Prozent mehr Menschen die Hilfe der Tafeln in Anspruch. "Während der ersten Corona-Phase kamen vor allem Familien mit vielen Kindern, weil die Schulen und Kitas zu waren. Und momentan, im zweiten Lockdown, ist es so, dass auch junge Leute kommen, Studenten, die keinen Nebenjob mehr haben, Menschen, die in Kurzarbeit sind, die schon ihren Job verloren haben und arbeitslos sind."