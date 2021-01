Unterricht zwischen Küche und Kinderzimmer: Die meisten Brandenburger Schulkinder und deren Eltern improvisieren derzeit so etwas wie Schule in den eigenen vier Wänden. rbb-Autorin Eva Kirchner sitzt mit ihrem Sohn Anton im Homeschooling. Ein Erfahrungsbericht.

Anton geht in die 6. Klasse einer Fürstenwalder Grundschule. Er muss Mathe, Deutsch, Englisch, Naturwissenschaften und sogar Kunst und Sport noch mindestens zwei Wochen zu Hause machen. rbb-Autorin Eva Kirchner über die Tücken in ihrem Familien-Schul-Alltag.

Es ist etwa halb neun heute morgen. Anton sitzt vor seinem Laptop und wartet und wartet und wartet. Darauf, dass er in der Brandenburger-Schul-Cloud Zugang zu seinen Aufgaben bekommt und zum Lehrer-Chat. Im Moment eine der wenigen Möglichkeiten, Kontakt zur Klassenlehrerin und den Fachlehrern herzustellen.



Nach 10 Minuten gibt er auf und ich bin froh, dass ich die Schulaufgaben und zahlreiche Arbeitsblätter in weiser Voraussicht schon gestern Abend ausgedruckt habe. Es ist nicht das erste Mal, dass mir die Schul-Cloud Kopfzerbrechen bereitet. Wenn tausende Brandenburger Schüler allmorgendlich gleichzeitig ihre Aufgaben abrufen wollen, dann ist das einfach zu viel.

Noch schlimmer ist es, wenn Eltern und Schüler sich gar nicht erst in die Cloud einloggen können. Ein Problem, dass bei einigen Familien aus unserer Klasse vor allem zu Beginn der Homeschooling-Phase letzte Woche aufgetreten ist. Aufgaben und Material herunterladen: Fehlanzeige. Das sorgte für Verzweiflung, Wut, Hilflosigkeit und brachte unseren Eltern-Chat zum Glühen. Schließlich wurden Fotos von Aufgaben hin und her geschickt und ich habe Arbeitsblätter heruntergeladen und per Mail an die betroffenen Eltern weitergeleitet.