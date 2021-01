Anton geht in die 6. Klasse einer Fürstenwalder Grundschule. Er muss Mathe, Deutsch, Englisch, Naturwissenschaften und sogar Kunst und Sport zu Hause machen. rbb-Autorin Eva Kirchner über die Tücken in ihrem Familien-Schulalltag.

Selten habe ich mich so auf Samstag und Sonntag gefreut . Klar, darauf freue ich mich eigentlich immer, aber diesmal ist es anders. So ein Wochenende bekommt nach einer Woche "Unterricht zu Hause" inklusive Motivationseinlagen, Informationsaustausch mit anderen Eltern, dem eigenen Home-Office, dem täglichen Mittagessen kochen, einkaufen und Haushalt schmeißen eine ganz neue Bedeutung. Auch die abendliche Vorbereitung auf den nächsten Schultag fällt heute weg. Ich freue mich auf ein entspanntes Wochenende.

Bloß gut! Denn das liegt mir so gar nicht. Ja, ich gebe zu, ich bin keine Sportskanone. Aber Hampelmänner zählen oder die Zeit bei den Sit-Ups nehmen, das kriege ich wunderbar hin. Ich notiere alles akribisch, denn auch das wird nach dem heutigen Tag via Schul-Cloud an die Sportlehrerin zurückgeschickt. Sicher kann man sich über Sinn oder Unsinn dieser Aufgaben streiten. Aber Anton macht es tatsächlich Spaß. Zumindest am Anfang der Sportstunde. Insgesamt zwölf Übungen sind zu absolvieren und das zieht er – unterstützt von meinem Anfeuern – auch durch.