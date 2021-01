Selbst erst lernen, was man seinen Kindern beibringen soll: Die meisten Brandenburger Schulkinder und deren Eltern improvisieren daheim derzeit so etwas wie Schule. rbb-Autorin Eva Kirchner sitzt mit ihrem Sohn Anton im Homeschooling. Ein Erfahrungsbericht.

Anton geht in die 6. Klasse einer Fürstenwalder Grundschule. Er muss Mathe, Deutsch, Englisch, Naturwissenschaften und sogar Kunst und Sport noch mindestens zwei Wochen zu Hause machen. rbb-Autorin Eva Kirchner über die Tücken in ihrem Familien-Schul-Alltag.

Unser großes Thema in Mathe ist im Moment die Bruchrechnung. Brüche addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren - alles bisher kein Problem. Das krieg ich noch zusammen und mit etwas Hilfe packt Anton das auch ganz gut. Bis heute. Denn jetzt heißt es Bruch- und Klammerrechnung. Klammerrechnung geht vor Punktrechnung und so weiter. Also alles zusammen und doch eins nach dem anderen.



Wir entscheiden uns Mathe heute als Erstes zu machen. Dann hab ich es hinter mir, lautet Antons Begründung. Mir ist das auch recht. Am Morgen, so meine Hoffnung, ist Anton, der auch sehr ungeduldig sein kann, noch aufnahmefähig.