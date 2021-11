Nach Corona-Ausbruch in Altenheim - Vier weitere Todesfälle am Werbellinsee - 26 weitere Bewohner positiv getestet

08.11.21 | 18:36 Uhr

Nach dem Corona-Ausbruch im Seniorenheim in Altenhof (Barnim) hat sich die Zahl der Todesfälle auf 16 erhöht. Eine Reihe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden sich nach wie vor in häuslicher Quarantäne.

Die Zahl der Todesfälle nach dem Corona-Ausbruch in der Senioren-Residenz "Haus am Werbellinsee" in Altenhof (Barnim) ist von zwölf auf 16 gestiegen. Für 26 weitere Bewohnerinnen und Bewohner liege ein positiver PCR-Befund vor, wie ein Sprecher des Landratsamtes am Montag mitteilte.

Zwölf Mitarbeiter in Quarantäne

Den Angaben zufolge befinden sich zwölf positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Seniorenheims in häuslicher Quarantäne. Bei einem Corona-Ausbruch in der Einrichtung waren Ende Oktober mindestens 42 Bewohner und 15 Mitarbeiter an Corona erkrankt. Der Fall hatte für Diskussionen gesorgt, weil etwa die Hälfte der Mitarbeiter der Einrichtung nicht gegen Corona geimpft ist.



Die Amtsärztin des Landkreises Barnim, Heike Zander, sagte dazu Anfang November, es sei eine "sehr ungünstige Situation in diesem Heim", weil zwar die Bewohner recht gut geimpft seien, aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine relativ geringe Impfquote hätten. "Das ist natürlich ein erhöhtes Risiko im Rahmen der Corona-Pandemie. Und das hat sich jetzt auch gezeigt", sagte sie dem rbb.

Die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) forderte nach dem Corona-Ausbruch in dem Heim strengere Hygienekonzepte in Kranken- und Pflegeeinrichtungen. "Wir müssen jetzt, wo Corona wieder viel stärker vorkommt, das Personal in einigen Bereichen täglich testen", sagte Nonnemacher vergangenen Montag im Inforadio des rbb. Derzeit werden viele nur zwei Mal wöchentlich getestet. Für notwendig hält sie das vor allem in vulnerablen Bereichen in den Kliniken und Pflegeheimen. Da müssten die Leitungen in den Einrichtungen "hinterher sein".

