Infolge der stark steigenden Infektionszahlen in Brandenburg sollen die Corona-Regeln in dem Bundesland wieder verschärft werden. Entsprechende Eckpunkte seien am Dienstag vom Kabinett erarbeitet worden, verkündete Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).



Fest stehe bereits, dass die 2G-Regelung künftig in Diskotheken, in Clubs und auf Festivals gelten solle, so Woidke weiter. Am Donnerstag soll die formelle Entscheidung dafür fallen. Dann werde auch über eine mögliche 2G-Regelung in Gastronomie- und Beherbergungseinrichtungen sowie im Kulturbereich entschieden. Darüber solle es auch eine Abstimmung mit Berlin geben. Die Entscheidung hängt laut Woidke aber nicht nur von den Berliner Regelungen, sondern auch von der Infektionsdynamik ab.