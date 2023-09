Brandenburg hat ein Trinkwasserproblem. Durch fehlende Niederschläge bildet sich weniger Grundwasser neu. Durch die Tesla-Ansiedlung in Ostbrandenburg gibt es noch weniger zu verteilen. Zahlreiche Gemeinden gehen deshalb auf die Barrikaden.

Am Mittwoch entscheidet die Verbandsversammlung des Wasserverbands Strausberg-Erkner (WSE) über die Abwahl von Verbandsvorsteher André Bähler und seines Stellvertreters Gerd Windisch . Sieben Verbandsgemeinden hatten dies zuvor beantragt. Ob die Antragsteller den Rauswurf der Verbandsspitze durchsetzen können, scheint einen Tag vor der Entscheidung völlig ungewiss.

Zur Zeit sieht es so aus, dass nicht einmal alle Bürgermeister, die für eine Abwahl der Verbandsspitze waren, die Rückendeckung ihrer Gemeindevertretungen bekommen. So stehen in Schöneiche und Grünheide (Oder-Spree) noch am Dienstagabend Anträge mehrerer Fraktionen zur Abstimmung. Mit denen sollen die Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) und Arne Christiani angewiesen werden, nicht für die Abwahl zu stimmen.

Neuenhagen und Strausberg sind hingegen für die Abwahl. Jede Gemeinde, die sich weiterentwickeln wolle, habe Handlungsbedarf, wenn der Wasserverband seiner Aufgabe zur Versorgung nicht mehr nachkomme, erklärt Neuenhanges Bürgermeister Ansgar Scharnke (parteilos). Die Bereitstellung von Schulen, Kitas, Seniorenwohnen oder auch Gewerbegebieten seien Teil der Daseinsvorsorge. In Neuenhagen ist auch die Ansiedlung eines Rechenzentrums g eplant. Auch dafür wird Wasser benötigt.

Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) versorgt den US-Elektroautobauer Tesla durch einen Vertrag jährlich mit 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser. Das ist etwa ein Fünftel der aktuellen Trinkwasserförderung des WSE. Nach Unternehmensangaben benötigt der US-Auto-Elektrobauer für die beantragte Erweiterung des Werks durch Wiederaufbereitung kein zusätzliches Wasser. Der WSE warnt trotzdem schon länger vor einem stufenweisen Ausbau des Werkes, denn er kommt nach eigenen Angaben bei der Versorgung an seine Grenzen. Anstehende kommunale Projekte wie geplante Schulen oder Kitas, aber auch Industrievorhaben können derzeit nicht mit Trinkwasser versorgt werden. Das sorgt für massive Kritik bei den Verbandsgemeinden, die die weitere Entwicklung mit Sorge sehen.

Doch wie lässt sich die Versorgung der Menschen und die von Industrie und Gewerbe künftig vereinbaren, wenn die Ressource Wasser in Brandenburg so knapp ist? Jedenfalls nicht mit einer Abwahl der WSE-Spitze, findet Linke-Fraktionschef Sebastian Walter. Für ihn ist die Landesregierung in der Verantwortung. Sie lasse die Kommunen mit dieser Situation alleine. "Es müssen dringend Abstimmungsprozesse zwischen den Kommunen und den Wasserverbänden initiiert werden, bei denen das Land eine Steuerungsfunktion einnimmt", fordert er.

Die Wassersituation im Verbandsgebiet von Tesla sei schon vor der Ansiedlung sehr schwierig gewesen, sagt Walter. WSE-Chef Bähler habe frühzeitig davor gewarnt, einen Betrieb in dieser Größenordnung dort anzusiedeln, denn das Grundwasser gehe in dem Verbandsgebiet jährlich zurück. "Es ist falsch, jemanden aus dem Amt zu drängen, weil er immer wieder darauf hingewiesen hat, wo Problemlagen sind und wo dringend gehandelt werden muss", so Walter.