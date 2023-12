Ein Gastwirt wird von Unbekannten erpresst: Zahlt er ihnen per Bitcoin nicht die geforderte Summe, drohen sie ihm an, seine Google-Bewertung durch künstliche Intelligenz drastisch zu verschlechtern. Kein Einzelfall in Berlin.

Um die Bewertungen, sagt Holger Baaske, habe er es sich nie groß gekümmert. Er steht hinter dem Tresen seines Restaurants in der Karl-Marx-Allee, seit mehr als 20 Jahren betreibt er den "Alpenwirt" nahe der U-Bahn-Station Weberwiese in Friedrichshain.

"Solltest du dies nicht tun wird unsere Armee von Bots den ruf von Restaurant Alpenwirt komplett kaputt machen, da unsere Bots auf Künstlicher Intelligenz basieren umgehen Sie alle sicherheitsmechanismen und schreiben einzigartige Bewertung. Wir Werden Dafür sorgen das Deine Bewertung bei Google in den Keller geht", heißt es in der Mail.

Er hält das erst einmal für einen Scherz, sagt er, weiß nicht, wie das geht. "Aber in der E-Mail war gleich eine Anleitung mit einem Link drin, wie man die 1.500 Euro bezahlt. Wir haben ihn nicht geklickt, weil wir nicht wussten, wo wir landen", so Baaske.

Noch am gleichen Tag erstattet er Anzeige, auch diese liegt dem rbb vor. Die Polizei informiert auf Anfrage, dass Holger Baaske offensichtlich nicht das einzige Ziel der mutmaßlichen Erpresser war: Seit dem 30. November erhielten drei weitere Restaurants in der Nähe des Alpenwirts ähnliche Drohungen, sagt die Polizeisprecherin Anja Dierschke. Auch aus anderen Bezirken seien Fälle bekannt. Genaueres sagt sie nicht - mit dem Verweis auf die laufenden Ermittlungen.

Diese Betrugsmasche ist seit Jahren bekannt, nicht nur in Berlin. In diesem Fall zeigt eine kurze Recherche: Mails mit gleichlautendem Inhalt und der gleichen Forderung hat auch ein Gastronom aus Hamburg bekommen, noch dazu am gleichen Tag wie Holger Baaske [tageskarte.io]. Auch der Gastwirt in Eimsbüttel machte den Fall öffentlich und zahlte nicht – bislang ohne Konsequenzen. Aber auf seinen Facebook-Post hätten sich direkt zwei weitere Betroffene gemeldet, die die gleiche Mail bekommen hätten.