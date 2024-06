Die Arbeitslosigkeit in Berlin und Brandenburg ist im Mai leicht gesunken. Eine deutliche Frühjahrsbelebung blieb aus. Das geht aus Zahlen der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach waren in Berlin im abgelaufenen Monat 199.760 Menschen arbeitslos. Das waren 553 weniger als im April und zugleich 15.807 mehr als im Mai des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 9,4 Prozent. In Brandenburg waren im Mai 80.893 Menschen arbeitslos, das waren 1.165 weniger als im April und 3.719 mehr als im Mai des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 6 Prozent.

Die Vorsitzende der Regionaldirektion Berlin- Brandenburg, Ramona Schröder, zog trotz der nur verhalten gesunkenen Arbeitslosenzahlen ein positives Fazit. Sie sehe in den Zahlen für Mai "ein erfreuliches Signal", wie sie mitteilte.



"In Berlin nehmen die Stellenangebote im Mai zu. Das bietet neue Beschäftigungschancen in der Hauptstadt. In Brandenburg ist die Personalnachfrage leicht gestiegen und die Lage stabil", heißt es in ihrer Mitteilung weiter. Insgesamt sei die übliche Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt in diesem Jahr aber durchaus weniger ausgeprägt. Gründe dafür werden in der Mitteilung nicht genannt.