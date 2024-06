Für die Begleitung des Strukturwandels in der Braunkohleregion Brandenburgs sind mehrere neue Ausbildungsangebote gestartet, die mit Bundesmitteln finanziert werden. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Montag mit.



Mit den Mitteln werde die duale Ausbildung von Fachkräften in den Revieren gestärkt und mit Blick die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit modernisiert, heißt es in der Mitteilung der Behörde. Insgesamt gingen diese Mittel in alle drei ostdeutschen Bundesländer, in denen Braunkohle gefördert wird, also neben Brandenburg auch nach Sachsen und Sachsen-Anhalt.