In Brandenburg wird weniger Getreide angebaut als im Vorjahr. 2024 sei die Anbaufläche im Vergleich zu 2023 um rund 13.600 auf insgesamt 471.300 Hektar zurückgegangen, teilte das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Montag in Potsdam mit. Damit wachse auf knapp der Hälfte (48 Prozent) der Ackerfläche des Bundeslandes Getreide. Am häufigsten waren das Weizen mit 149.000 und Roggen mit 131.900 Hektar Anbaufläche.

Der Weizenanbau sei im Vergleich zum Vorjahr um sieben, der Roggenanbau um neun Prozent zurückgegangen, hieß es. Seit 1991 sei noch nie so wenig Roggen in Brandenburg angebaut worden. Die Anbaufläche für Gerste sei zugleich um zwei Prozent auf 111.000 Hektar angestiegen. Die anbaustärkste Kultur in Brandenburg ist Mais auf einer Fläche von 195.000 Hektar.