Straße in Spremberg

Im Industriepark Schwarze Pumpe in Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) ist am Freitag eine neue Südanbindung für den Verkehr freigegeben worden. Die Straße biete direkte Zugänge zu den Teilen des südlichen Industrieparks und vor allem zur Bundesstraße 97, hieß es in einer Mitteilung aus der Potsdamer Staatskanzlei. Durch die neue Anbindung könne der Industriepark besser erreicht werden und die Anwohner im Spremberger Ortsteil Schwarze Pumpe würden entlastet.

Für das Projekt wurden insgesamt 4,85 Millionen Euro aus der Lausitzer Strukturstärkung bereitgestellt, wie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte. Mit dem Ausbau des Industrieparks schaffe man Voraussetzungen für neue Industrieansiedlungen und damit für neue Arbeitsplätze.