Wohnungsnot in Berlin

Wie viele Menschen in Berlin mittlerweile unangemeldet zur Untermiete wohnen, lässt sich nicht nachvollziehen. Allerdings stehen viele vermutlich vor demselben Problem: Wer zum Beispiel aus dem Ausland hergezogen ist, ohne einen regulären Untermietvertrag abzuschließen, kann bei den Berliner Behörden keinen Wohnsitz anmelden - ohne den Wohnsitz kein Konto eröffnen, ohne Konto meist keinen Arbeitsvertrag unterzeichnen und nicht in die Krankenversicherung eintreten.

Der Wahnsinn auf dem Berliner Wohnungsmarkt hat ein neues Geschäftsmodell hervorgebracht. Untermieter, die dringend eine Meldeadresse brauchen, können diese nun via Kleinanzeigen anmieten. Von Roberto Jurkschat

Auf dem Portal kleinanzeigen.de bieten einige Nutzer deshalb Meldeadressen ohne den dazugehörigen Wohnraum an - für alle, die zwar eine Bleibe gefunden haben, aber dringend noch eine Wohnungsgeberbescheinigung fürs Amt brauchen.

Für einen solchen Vertrag - oft inklusive Namensschild an der Klingel und am Briefkasten - werden schon mal Preise bis zu 100 Euro pro Monat verlangt.

Der Berliner Mieterverein allerdings warnt davor, sich auf solche Briefkastenwohnungen einzulassen. Wer einen Wohnsitz anmeldet, der in Wahrheit kein Wohnsitz ist, verstößt das gegen das Meldegesetz. Das verpflichtet Mieter dazu, die Behörden nach Umzügen in Deutschland über die neue Anschrift zu informieren.

"Solche Angebote sind nicht legal, aber es wäre schlichtweg zu kurz gegriffen zu sagen: 'Lasst die Finger davon'", sagt Ulrike Hamann-Onnertz, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins. "Der Handel mit Meldeadressen entsteht ja aus einer akuten Notlage, in die viele Untermieter in Berlin geraten. Für solche Krisen am Wohnungsmarkt brauchen wir politische Lösungen."



Laut Bundesmeldegesetz ist es verboten, eine Meldeadresse "einem Dritten anzubieten oder zur Verfügung zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung durch einen Dritten weder stattfindet noch beabsichtigt". Deshalb können illegale Angebote, bei denen Kleinanzeigen-Nutzer eine Meldeadresse nur gegen Geld vermieten, mit Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.