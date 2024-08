Der Wahnsinn auf dem Berliner Wohnungsmarkt hat ein neues Geschäftsmodell hervorgebracht. Untermieter, die dringend eine Meldeadresse brauchen, können diese nun via Kleinanzeigen anmieten. Von Roberto Jurkschat

Auf kleinanzeigen.de landen schon seit Jahren Wohnungsinserate zur Untermiete in Berlin. "Ohne Anmeldung" steht häufig schon im Titel, weil die Anbieter ihren Vermietern oft nichts von den neuen Bewohnern erzählen wollen. Für diejenigen, die angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt notgedrungen vorerst ohne Anmeldung nach Berlin ziehen, stellt sich die Frage, wie sie an eine Meldeadresse kommen sollen.

Betroffen sind davon häufig Menschen aus dem Ausland, die für einen Aufenthaltstitel eine Meldeadresse benötigen, die in die Krankenkasse eintreten oder einen Arbeitsvertrag unterzeichnen wollen. Vor allem aber besteht eine gesetzliche Meldepflicht in Deutschland, weil Städte und Gemeinden wissen wollen, wer dort wohnt. Das Bundesmeldegesetz erfordert zur Anmeldung seit 2015 eine Bescheinigung von Vermieter:innen, die viele Neuberliner:innen in der Untermiete häufig nicht bekommen.