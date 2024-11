Altes "Neptunbad" in Bad Saarow soll in fünf Jahren wiedereröffnen

Am Westufer des Scharmützelsees soll ein Millionen-Projekt entstehen: Das sogenannte Neptunbad, ein Strandbad in Bad Saarow (Oder-Spree) wird wiedereröffnet. Am Donnerstag informierte der Investor bei einer Infoveranstaltung die Einwohner über seine Pläne. Als Eröffnugnstermin wurde das Jahr 2029 genannt.

Die Artprojekt-Gruppe – ein Projektentwickler, der bereits im Kurort aktiv ist – plant dort eine Marina, ein Hotel, Ferienwohnungen und auch die Wiederinbetriebnahme des Strandbades, sagte Artprojekt-Mitarbeiter Olaf Steinhage dem rbb: "Wir wollen diesem Ort seine Seele zurückgeben. Ein Kernelement ist das Strandbad, das wir in moderner Form tatsächlich wieder hinbauen wollen."

Bad Saarows Bürgermeister Christian Schröder (CDU) begrüßt die Pläne. In einem städtebaulichen Vertrag soll nun festgehalten werden, was sich die Gemeinde für das künftige Strandbad wünscht: "Wenn das natürlich schon ein Privatgrundstück mit Eintrittskarte war, soll alles in einem verträglichen Umfang erfolgen, so dass die Anwohner weiterhin dort baden gehen können", sagte der Politiker.