Zahl der Airbnb-Vermietungen in Berlin um die Hälfte gesunken

Nach dem Corona-bedingten Einbruch im Frühling sind die Übernachtungen in Berliner Airbnb-Unterkünften zuletzt wieder gestiegen. Doch unterm Strich sinkt das Angebot beträchtlich. Das zeigt eine exklusive rbb|24-Datenauswertung. Von Dominik Wurnig & Manuel Reich

Im April 2020 sank die Zahl der Bewertungen auf 770, ein Jahr zuvor waren es im April noch über 12.000 gewesen. Mit den späteren Lockerungen stieg dann die Zahl der Bewertungen wieder an - es kamen wieder mehr Gäste nach Berlin. Im Juni 2020 waren es knapp 4.000, im Juli über 7.000 und im August (ohne 31.8.) bereits mehr als 8000. Dennoch liegen die Zahlen rund 50 Prozent unter dem Niveau des Vorjahrs. Die folgende Grafik zeigt die Zahl der wöchentlichen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. (Bitte auf den Play-Button klicken.)

Als im Frühling die erste Welle der Corona-Pandemie zu Kontaktsperren führte, brach auch das Geschäft der Airbnb-Vermieter ein. Da die Internetplattform keine Daten veröffentlicht, hat rbb|24 mit Hilfe von insideairbnb.com die hinterlassenen Bewertungen für Berliner Airbnb-Unterkünfte ausgewertet. Annäherungsweise lässt sich so beurteilen, wie sich das graue Geschäft der - großteils illegalen - Vermietung an Touristen während der Corona-Pandemie entwickelte.

Die Internetplattform Airbnb sowie deren Konkurrenten ermöglichen es Privatpersonen, ihre Wohnungen oder ihr WG-Zimmer unkompliziert für ein paar Tage an Gäste zu vermieten. Etwa weil man gerade selbst verreist ist und einen schnellen Euro verdienen will.



Häufig werden aber Wohnungen dauerhaft zu Ferienwohnungen gemacht und überhaupt nicht mehr regulär bewohnt. So gehen Wohnungen dem Wohnungsmarkt verloren und werden eigentlich als gewerbliche Ferienwohnung genutzt. Dagegen geht die Berliner Politik mit dem Zweckentfremdungsverbot vor.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man nicht voraussagen, ob der Rückgang der aktiven Inserate dauerhaft ist oder Corona-bedingt - etwa weil Berliner weniger verreisen und damit ihre Wohnung nicht über Airbnb vermieten.