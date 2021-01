Der Handelsverband Berlin-Brandenburg sieht nach Aussage seines Hauptgeschäftsführers zahlreiche Händler in der Region durch die coronabedingte Schließung in ihrer Existenz bedroht. "Die Kaufleute sind verzweifelt", sagte Nils Busch-Petersen in einem am Mittwoch veröffentlichten Gespräch mit dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller.

Die Inhaber bekämen keine adäquate staatliche Hilfe. Viele der 40.000 Läden gehörten kleinen Händlern. "Es könnten schon so um die 10.000 bis 12.000 Läden sein, die wir in dieser Region verlieren", sagte Busch-Petersen, ohne genauere Aussage dazu zu treffen, worauf sich diese Zahl stützt.