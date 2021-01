Bis Ende Januar sollen die Regeln des Lockdowns spürbar verschärft werden - das haben Bund und Länder am Dienstag beschlossen. Welche Auswirkungen das auf Berlin haben wird, berät am Mittwoch der Senat. Umstritten sind vor allem die Ausgangsbeschränkungen.

Müller sagte, die Maßnahmen hätten durchaus schon etwas gebracht. Die Corona-Zahlen gingen bundesweit - in regional unterschiedlichem Maße - zurück, sie bewegten sich in die richtige Richtung. "Aber man muss eben auch festhalten, dass das noch nicht reicht." Ein kompletter Lockdown sei kein Königsweg, räumte Müller ein, indes: "Es gibt bei dieser Pandemie-Bekämpfung nicht den einen Königsweg."

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der momentan Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist, nannte den Bund-Länder-Beschluss "unausweichlich". Die Einschnitte seien "belastend für viele Menschen, gar keine Frage". Aber die Belastungen in Krankenhäusern und Intensivstationen seien weiterhin hoch. Das Personal arbeite an der Grenze der Belastbarkeit. Insofern sei klar, dass noch einiges zu tun sei, um die Pandemie einzudämmen.

Eine Diskussion im Senat dürfte es indes um Ausgangsbeschränkungen geben. Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hatte gefordert, diese aus der Infektionsschutzverordnung zu streichen, da sie "juristisch zweifelhaft", unverhältnismäßig und "für die Pandemie-Bekämpfung überflüssig" seien.

Seit 16. Dezember ist das Verlassen der eigenen Wohnung in Berlin nur aus triftigen Gründen zulässig. Die Liste dieser Gründe ist allerdings recht lang, dazu zählen etwa Einkaufen, die Wahrnehmung von Terminen, Bewegung im Freien oder Gassigehen mit dem Hund.

In Kreisen, in denen sich binnen sieben Tagen mehr als 200 Menschen pro 100.000 Einwohner neu infiziert haben, soll der Bewegungsradius der Bürger auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzt werden. Für die Menschen in Berlin greift ein solches Szenario vorerst nicht. Hier lag die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, am Dienstag laut Gesundheitsverwaltung bei 131,8.