Sebastian T. Berlin Dienstag, 30.03.2021 | 08:37 Uhr

Ich verstehe das nicht. Jede Teststelle ist automatisch eine Ansammlung von Menschen. Genau das also, was es derzeit zu vermeiden gilt. Meiner Meinung nach ist es die wesentlich bessere Lösung, wenn jeder seinen eigenen Test alleine zuhause macht. Hat man denn wirklich so wenig Vertrauen zu den Leuten? Ich mache das derzeit an jedem Tag gleich nach dem Aufstehen, sofern ich an diesem Tag einen beruflichen Außentermin habe, oder auch an dem Tag, an dem meine Putzfrau kommt. Sie macht das ebenfalls morgens zuhause. Damit kann man relativ sicher sein, dass an dem Tag nichts passiert.