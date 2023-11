Die Philharmonie ist ausverkauft und nicht wenige der 2.400 Fans werden in den kommende gut 90 Minuten immer mal wieder Tränen in den Augen haben, Gänsehaut und erhöhten Puls, bei dem was diese acht Frauen da auf die Bühne bringen. Seit Jahrzehnten wohnt die gebürtige Australierin Kat Frankie in Berlin, es ist ein Heimspiel an diesem Abend, das merkt man schon am riesigen Jubel, noch bevor überhaupt ein Ton gesungen ist.

Dann geht das Licht so richtig an, es folgen Songs mit Text, begleitet von leisem Schnipsen, kleinen Stampfern oder pointierten Klatschern. Schnell fallen zwei Sachen auf, die für die Tiefe, die Wucht, das Berührende dieses Abends wirklich wichtig sind. Erstens ist Kat Frankie zwar die Hauptfigur und macht die Ansagen (zum Beispiel eine sehr lustige darüber, dass sie lange gebraucht hatte, nachdem sie nach Berlin gezogen war, um zu verstehen, warum die Kids in den Clubs nie schlafen, natürlich weil sie alle auf Drogen sind, so naiv war sei sie damals gewesen).

Und die zweite Sache ist, so profan das klingt, neben den tollen Texten und Themen, dass alle acht Sängerinnen andere Klamotten anhaben. Die eine steht da im Wollkleid, die andere mit einem Umhang aus Pailletten, eine in Hemd und Hose. Und eben nicht alle wie es üblich wäre ganz in schwarz oder in eigens gestylten Kostümen. Das gibt allen was Individuelles, was ganz eigenes - und trotzdem sind sie eine Gang.

Wenn sie singen, wenn sie im Takt über die Bühne stapfen, wenn sie sich im Kreis ganz dicht zusammenstellen, damit sie miteinander resonieren wie ein einziger Körper, wenn sie sich voreinander hinstellen und im Wechselgesang über die schöne neue Arbeitswelt philsosophieren und die Zuschauer und Zuschauerinnen doch echt kichern müssen, weil das lustig ist. Vor allem, als sie sich vor handelsübliche Standventilatoren setzen und direkt in die surrenden Rotorblätter hinein singen, was ein schönes Tremolo gibt und herrliche beknackt aussieht. Das habe sie in den heißen australischen Sommern gelernt, sagt Kat Frankie.