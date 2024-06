"Man sieht 'Hair' mit anderen Augen, weil wir uns gerade in Kriegen befinden"

Love, Peace und Psychedelische Drogen: Das legendäre Musical "Hair" ist jetzt in Senftenberg zu sehen. Doch inwiefern passt ein Stück über die US-amerikanische 68er-Bewegung in die heutige Zeit? Ein Gespräch mit dem Regisseur Daniel Ris.

Daniel Ris: Die Handlung ist insofern verführerisch und attraktiv zum Zuschauen, weil sie einerseits sehr viel Sexiness hat. Andererseits verhandelt das Musical ein ernstes Thema. Es geht um Sex, Drugs und Rock'n'Roll, aber es geht auch um den Vietnamkrieg und die Frage: Was für einen Lebensentwurf habe ich? Geht es um mein Vergnügen? Oder geht es darum, Verantwortung für mein Land zu übernehmen? Außerdem sind die Lieder aus dem Musical Welthits geworden. Das heißt, es gibt einen ernsten Inhalt, Hits und Sexiness. Und das ist ein gutes Rezept.

rbb: Daniel Ris, "Hair" steht seit Jahrzehnten auf Spielplänen weltweit, nun auch in Senftenberg. Wie kommt es, dass dieses Musical so einen Erfolg hat?

Daniel Ris ist Schauspieler, Regisseur und Autor. Seit der Spielzeit 2022/2023 ist Ris Intendant der Neuen Bühne Senftenberg. Seine aktuelle Produktion "Hair" bringt das US-amerikanische Kultmusical nach Brandenburg. "Hair" erzählt die Geschichte eines jungen US-Amerikaners, der kurz vor seiner Einberufung in den Vietnam-Krieg eine Gruppe von Hippies kennenlernt und seine Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, hinterfragt. Das Musical ist seit dem 01. Juni im Amphitheater der Neuen Bühne Senftenberg zu sehen.

Die Frage, ob ich für etwas anderes als für mich und mein Wohlergehen Verantwortung übernehme - das ist eine zentrale Frage im Stück aber auch in jedem Menschenleben. Das Stück ist letzten Endes politisch. Wenn ich heute höre, dass Menschen von der Demokratie enttäuscht sind und sie deswegen diese oder jene Partei wählen, dann kann ich nur sagen: Das ist ein Missverständnis. Demokratie ist ein Auftrag. Demokratie ist keine Dienstleistung, die ich in Anspruch nehmen kann. Demokratie heißt Verantwortung übernehmen. Das Volk herrscht. Das heißt, das Volk hat die Verantwortung, wie es herrscht. Insofern finde ich, dass das Thema Verantwortung auch für die heutige Zeit sehr ansprechend ist.

Auch das Thema Krieg spielt eine große Rolle im Musical ...



Man sieht "Hair" mit anderen Augen, weil wir uns gerade in Kriegen befinden. Wir sehen im Stück, wie eine Gruppe auf die Bühne kommt und für den Frieden demonstriert. Wir belassen es in der Zeit, sie demonstrieren gegen den Vietnamkrieg. Aber in uns schwingen andere Dinge mit.



Das Tolle an dem Stück und am Theater generell ist, dass es uns auf sinnliche Weise eine Einsicht vermittelt, die wir mit dem puren Intellekt gar nicht fassen können, zu der wir gar nicht gelangen können. Man kann vor dieser historischen Folie reflektieren, was eigentlich mit unserer Gesellschaft heute los ist.