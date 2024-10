Irische Komödie feiert Premiere an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt

Die Komödie "Meine tolle Scheidung" feiert am Freitag Premiere an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (Uckermark). Im englischsprachigen Raum ist das Ein-Personen-Stück über die Selbstfindung einer Frau um die 50 nach einer Trennung bereits populär.

Das Theaterstück mit dem Originaltitel "My Brilliant Divorce" wurde von der irischen Autorin Geraldine Aaron konzipiert. In der Schwedter Inszenierung hat Gast-Regisseurin Anke Salzmann die Geschichte nach Berlin verlegt.

Dabei wird die Protagonistin Angela Kennedy Lipsky von ihrem Ehemann verlassen. Auch ihre Tochter will aus dem Elternhaus ausziehen. Angela ist plötzlich auf sich gestellt – abgesehen vom Familienhund Axl. Wie sich die Figur vom Schicksal, von Depressionen und auch von Hypochondrie jedoch nicht unterkriegen lässt, zeigt in einem beeindruckenden Alleingang die Schauspielerin Alexandra Magdalena Heinrich. Sie steht anderthalb Stunden am Stück auf der Bühne.