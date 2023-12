Das bisherige Führungsduo Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek hört nach der Berlinale 2024 auf. Kulturstaatsministerin Roth will das Filmfestival künftig nur noch von einer Person leiten lassen. Wer das ist, wird am Dienstag enthüllt.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) will am Dienstagmittag die neue Berlinale-Leitung präsentieren. Die designierte Intendanz des Filmfestivals werde an der Pressekonferenz im Gropius Bau teilnehmen, hieß es in der Ankündigung.

Zuvor tagt der Aufsichtsrat der für die Berlinale zuständigen Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) unter Vorsitz der Grünen-Politikerin. Für die Nachfolge des bisherigen Führungsduos aus Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek war eine Kommission unter Vorsitz von Roth auf der Suche nach einer geeigneten Person. Mitglieder der Kommission waren neben Zur Findungskommission gehören demnach neben Roth der Regisseur Edward Berger, die Geschäftsführerin der Deutschen Filmakademie Anne Leppin, die Schauspielerin Sara Fazilat und der Produzent Roman Paul.