Eröffnung des Filmfestivals - Film ab: Die Berlinale startet

Do 15.02.24 | 06:09 Uhr

Der rote Teppich ist ausgelegt, Prominenz hat sich angekündigt: Mit einer glanzvollen Eröffnungsgala startet die Berlinale am Donnerstag in ihre 74. Ausgabe. Der letzte Jahrgang von Chatrian und Rissenbeek sorgte jedoch im Vorfeld für Debatten.

Am Donnerstagabend wird es festlich am Potsdamer Platz: Mit einer glanzvollen Gala im Berlinale-Palast startet die 74. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele. Insgesamt sind bis zum 25. Februar rund 240 Filme aus 80 Ländern zu sehen.



Eröffnet wird das diesjährige Festival mit dem irisch-belgischen Wettbewerbsbeitrag "Small Things Like These" mit Cillian Murphy und Emily Watson. Das Drama dreht sich um die Enthüllungen zu den früheren irischen "Magdalenen-Wäschereien". In den von katholischen Frauenorden betriebenen Heimen mussten Frauen, die aus der Gesellschaft ausgestoßen worden waren, unbezahlt schwere Arbeiten verrichten.

Zwei deutsche Filme im Wettbewerb

Insgesamt 20 Produktionen mit 30 beteiligten Ländern konkurrieren im Internationalen Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären. Darunter sind zwei Debütfilme und zwei Dokumentationen. Im Rennen um die begehrten Auszeichnungen sind auch zwei deutsche Regisseure, Andreas Dresen und Matthias Glasner.



Andreas Dresens "In Liebe, Eure Hilde" mit "Babylon Berlin" Star Liv Lisa Fries als Hilde Coppi handelt von der Neuköllner NS-Widerstandsgruppe "Rote-Kapelle".



Matthias Glasner geht mit dem Drama "Sterben" in den Wettbewerb. In Glasners Drama spielt unter anderen Corinna Harfouch an der Seite von Lars Eidinger.



Ebenfalls im Wettbewerb ist "Architecton" von Victor Kossakovsky, eine deutsch-französische Koproduktion. Die Dokumentation geht anhand eines internationalen Architekturwettbewerbs den Visionen von Architekten nach.

Ehrenbär für Martin Scorsese

Die Bären werden am 24. Februar bei einer Gala verliehen. Präsidentin der Internationalen Jury ist die kenianisch-mexikanische Schauspielerin und Filmemacherin Lupita Nyong'o, die 2014 für ihre Rolle als Sklavin Patsy in Steve McQueens "12 Years a Slave" einen Oscar bekam.



Den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk erhält am 20. Februar der US-Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Martin Scorsese. Deswegen laufen auch einige Klassiker des Regisseurs im Programm, etwa die schwarze Komödie "After Hours" und das Mafia-Cop-Drama "The Departed". Außerdem wird der neue Dokumentarfilm von Scorsese über die britischen Filmemacher Michael Powell und Emeric Pressburger gezeigt.

AfD-Politiker ausgeladen

Im Vorfeld der Filmfestspiele hatte vor allem die Einladung von AfD-Politikern für Konflikte und Diskussionen gesorgt. Nach tagelanger Diskussion und Protesten aus der Kulturszene lud die Berlinale-Leitung die AfD-Politiker schließlich wieder aus. Gerade angesichts der Enthüllungen der vergangenen Wochen zu antidemokratischen Positionen sei es wichtig, unmissverständlich Stellung zu beziehen für eine offene Demokratie, teilte die Berlinale am letzten Donnerstag mit. Die 74. Berlinale ist das letzte Filmfest des Leitungsduos Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian. Im April übernimmt die US-Amerikanerin und frühere Chefin des London Film Festivals, Tricia Tuttle. Der Ticketverkauf ist bereits angelaufen. Filminteressierte haben am ersten Tag des Vorverkaufs der diesjährigen Berlinale knapp 78.000 Tickets erstanden. Wie bereits 2023 findet der Vorverkauf auch in diesem Jahr fast ausschließlich online statt. Der Online-Verkauf der neu freigeschalteten Tickets beginnt täglich um 10 Uhr über einen Link auf den Seiten des Festivals berlinale.de.

