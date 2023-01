In Berliner S-Bahn vergessene Geige im Wert von 36.000 Euro sichergestellt

Die Bundespolizei hat am Donnerstag bei einer Wohnungsdurchsuchung in Berlin ein wertvolles Instrument sichergestellt. Die Geige wurde nach ersten Erkenntnissen Ende Dezember unterschlagen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Am 23. Dezember 2022 vergaß demnach eine 34-jährige Musikerin ihren Geigenkasten mit dem Instrument und zwei Bögen in einer S-Bahn am Bahnhof Buch. Der Wert der Violine beläuft sich nach Angaben der Musikerin auf circa 36.000 Euro.