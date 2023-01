Zepernick in Panketal

So 01.01.23 | 15:39 Uhr

Eine Frau hat in Zepernick in Panketal (Barnim) am Neujahresmorgen auf ihre Lebensgefährtin geschossen und diese dabei schwer verletzt. Die Polizei konnte die mutmaßliche Täterin nach eigenen Angaben festnehmen.

Die 57-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ob sie Absicht hatte, ihre Partnerin zu töten und welche Motive sie für die Tat hatte, ermittelt nun die Mordkommission.