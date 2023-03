Günter HH Hamburg Mittwoch, 01.03.2023 | 09:57 Uhr

Wir waren Im letzten Herbst nach gut 8 Jahren wieder einmal in Potsdam. Gruselig. Die Brandenburger Straße mit Thaifood und ähnlichen Anbietern übersäht

Das Holländische Viertel zugeparkt, das Flair ist durch die Blechlauben total abhanden gekommen.

Leider war die TG unseres Hotel am Luisenplatz belegt, also die TG am Luisenplatz genutzt, Abzocke ist milde ausgedrückt, wir Hamburger nennen so etwas Puffpreise.

Nie wieder, dann gleich bei der buckeliegen Verwandschaft in Wustermark einquartiert.