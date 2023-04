Die Gruppe über die derzeit wohl am meisten berichtet wird. Die "Letzte Generation" gründete sich erst 2021 ist aber schon nach weniger als zwei Jahren höchst professionell aufgestellt. Sie agiert zwar gewaltfrei, aber konfrontativ und bedient sich einer dramatischen Rhetorik, so beschreibt sich die Gruppe selbst als "Widerstandsbewegung". Den Namen "Letzte Generation" gab sie sich, um zu verdeutlichen, dass die derzeitige Generation die letzte sei, die noch etwas gegen einen Klima-Kollaps tun könne - in Anlehnung an die wissenschaftlichen Prognosen zu Klima-Kipppunkten.

Bekannte Personen der Bewegung sind die Sprecherin Carla Hinrichs, der Aktivist Henning Jeschke, der sich unlängst im Gerichtssal an seinem Tisch festklebte, die Aktivistin Mirjam Herrmann, die den Kartoffelbrei auf ein Monet-Gemälde in Potsdam warf, und Aimée van Baalen, die als Mitglied der Gruppe in der Talkshow "Hart aber fair" im Ersten auftrat.

Der nächste große Protest ist ab dem 19. April in Berlin geplant . Bis Anfang Mai soll es mehrere Kundgebungen und Straßenblockaden geben. Die Gruppe wirbt dafür um Protestierende und bereitet Neulinge akkribisch vor. Zum Beispiel mit "Protesttrainings", die am vergangenen Wochenende in mehreren deutschen Städten stattfinden sollten und für die bis zu sechs Stunden veranschlagt waren. Auch sonst ist die Gruppe gut organisiert, es gibt verschiedene Aufgaben-Profile, klare Abläufe und sogar die Möglichkeit, sich Kosten für einen Protest von der Organisation erstatten zu lassen.

Hat sich schon 2018 gegründet, nach einem Schulstreik der schwedischen Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg für den sie den Hashtag "Fridays for Future" (FFF) nutzte. Die Schulstreiks und Demonstrationen an Freitagen wurden von Schülerinnen und Schülern in vielen großen Städten übernommen. Die Organisation ist weltweit in vielen Ländern aktiv und vernetzt, deutsche Vertreter sind regelmäßig vertreten in Talkshows und anderen Diskussionsrunden. Dadurch ist "Fridays for Future" wahrscheinlich die bekannteste Klima-Protestbewegung.

Die Forderungen von "Fridays for Future Deutschland" sind detailliert und ausführlich begründet. Aktuell richten sie sich vor allem an die Bundesregierung. So fordert FFF zahlreiche Maßnahmen zum Klimaschutz, die in den ersten 100 Tagen von der neuen Regierung hätten umgesetzt werden sollen. Unter anderem die Verabschiedung eines geeigneten CO2-Budgets, mit dem das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden könne, den Ausstieg aus den fossilen Energien und eine Mobilitätswende. Auch für die Landwirtschaft hat "Fridays for Future" zahlreiche detaillierte Forderungen zur Verbesserung der Situation, wie die Förderung von Ökolandbau, den Schutz von Mooren oder eine artgerechte Nutztierhaltung, sowie eine Förderung inhabergeführter Landwirtschaftsbetriebe. Begründet werden die geforderten Schritte unter anderem mit einer eigens angefertigten, umfassenden Studie.