Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Bereich Berlin Ostbahnhof

Umleitung auf den Linien RE2 und RE7 / Teilausfall auf der Linie RB 23 04. Mai 2023 11:00 bis vsl. 13:00 Uhr Am 04. Mai 2023 ab 11 Uhr bis vsl. 13 Uhr wird im Bereich Berlin Ostbahnhof eine Weltkriegsbombe entschärft. RE2 Die Züge werden zischen Berlin Spandau und Königs Wusterhausen (mit Verkehrshalte in Berlin Gesundbrunnen und Berlin-Lichtenberg) umgeleitet. Die Halte Berlin-Charlottenburg, Berlin Zoologischer Garten, Berlin Hbf, Berlin Friedrichstraße Berlin Alexanderplatz und Berlin Ostkreuz entfallen. Betroffen sind folgende Züge: RE 3115 planmäßige Abfahrt ab Cottbus Hbf um 10:04 Uhr nach Nauen RE 3117 planmäßige Abfahrt ab Cottbus Hbf um 11:04 Uhr nach Nauen RE 3114 planmäßige Abfahrt ab Nauen um 10:37 Uhr nach Cottbus Hbf RE 3116 planmäßige Abfahrt ab Nauen um 11:37 Uhr nach Cottbus Hbf RE7 Die Züge werden zischen Königs Wusterhausen und Berlin Wannsee (mit Verkehrshalte in Berlin Gesundbrunnen und Berlin Ostkreuz) umgeleitet. Die Halte Berlin Ostbahnhof, Berlin Alexanderplatz, Berlin Friedrichstraße, Berlin Hbf, Berlin Zoologischer Garten und Berlin- Charlottenburg entfallen. Betroffen sind folgende Züge: RE 3719 planmäßige Abfahrt ab Senftenberg 09:14 Uhr nach Dessau Hbf RE 3721 planmäßige Abfahrt ab Senftenberg 10:14 Uhr nach Dessau Hbf RE 3723 planmäßige Abfahrt ab Senftenberg 11:14 Uhr nach Dessau Hbf RE 3714 planmäßige Abfahrt ab Dessau Hbf 09:05 Uhr nach Senftenberg RE 3716 planmäßige Abfahrt ab Dessau Hbf 10:05 Uhr nach Senftenberg RE 3718 planmäßige Abfahrt ab Dessau Hbf 11:05 Uhr nach Senftenberg RB23 Die Züge entfallen zwischen Berlin Charlottenburg und Flughafen BER Terminal 1-2 Folgende Züge sind betroffen: RB18151 planmäßige Abfahrt ab Golm 09:30 Uhr nach Flughafen BER Terminal 1-2 RB18153 planmäßige Abfahrt ab Golm 10:30 Uhr nach Flughafen BER Terminal 1-2 RB18155 planmäßige Abfahrt ab Golm 11:30 Uhr nach Flughafen BER Terminal 1-2 RB18152 planmäßige Abfahrt ab Flughafen BER Terminal 1-2 11:13 Uhr nach Golm RB18154 planmäßige Abfahrt ab Flughafen BER Terminal 1-2 12:13 Uhr nach Golm RB18156 planmäßige Abfahrt ab Flughafen BER Terminal 1-2 13:13 Uhr nach Golm