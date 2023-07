Autos in Brand, Scheiben eingeworfen - Staatsschutz ermittelt nach Attacke auf DB-Geschäftsstelle in Berlin

Do 27.07.23 | 09:40 Uhr

Bild: Morris Pudwell

Angriff auf die Deutsche Bahn in Berlin: Vor der Geschäftsstelle in Mitte brannten Autos, mehrere Scheiben wurden eingeworfen. Hintergrund ist offenbar eine geplante Zugstrecke in Mexiko, an der auch die Bahn beteiligt sein soll.

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Berlin-Mitte mehrere Scheiben einer Geschäftsstelle der Deutschen Bahn eingeworfen. Außerdem brannten auf dem Firmenparkplatz in der Caroline-Michaelis-Straße zwei Autos, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Anwohner hatten die Polizei am frühen Morgen über einen lauten Knall informiert. Auf der Zufahrt zu dem Parkplatz sind laut Polizei sogenannte Krähenfüße ausgelegt worden, also spitze, eiserne Stifte verteilt gewesen. Ein Löschfahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über einen Krähenfuß und wurde "erheblich beschädigt".



Bild: Morris Pudwell

Polizei vermutet politische Tat

Die Unbekannten sprühten zudem den Schriftzug "Stop Tren Maya" an die Scheibe eines Gebäudes. Bei "Tren Maya" handelt es sich um eine umstrittene Bahnstrecke, die in Mexiko auf einer Länge von rund 1.500 Kilometern geplant ist. An der Planung soll auch eine Tochterfirma der Deutschen Bahn beteiligt sein. Die Strecke soll ab Ende des Jahres Badeorte an der mexikanischen Karibikküste mit Maya-Ruinen und pittoresken Städten verbinden. Das Vorhaben polarisiert: Einerseits werden neue Arbeitsplätze geschaffen und Touristen angelockt, andererseits befürchten Naturschützer katastrophale Auswirkungen auf die Natur [ndr.de]. Die Polizei geht von einer politischen Motivation aus, der Staatsschutz ermittelt.