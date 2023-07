N. Thomas Havelland Montag, 24.07.2023 | 18:09 Uhr

Statistisch alle ca. 2 Wochen rückt eine sogenannte Alarmrotte der Luftwaffe aus, um meistens Verkehrsflugzeuge zu verifizieren, die auf Fragen eines Towers nicht reagieren oder den falschen Kanal eingeschaltet haben und daher zunächst wie ein Flugzeug gekapert von Terroristen eingestuft werden. Die Alarmrotte fliegt dann auf Höhe des betroffenen Fliegers und gibt dem Piloten per Handzeichen zu verstehen, dass sein Funkgerät aus- oder im falschen Kanal eingestellt ist. Damit ist die Übung beendet. Allerdings kommt es - gerade in Krisenzeiten - häufiger vor, dass auch russische Flugzeuge sehr schnell in Richtung Ostsee unterwegs sind um die Wachsamkeit der NATO zu testen und ein wenig Psychokrieg zu inszenieren - was genau in dem Moment gelingt, wenn Medien darüber berichten. Für die Piloten ist aber auch das mittlerweile reine Routine. Man könnte auch sagen, dass der kalte Krieg am Himmel nie wirklich aufgehört hat... der Überschallknall an sich ist harmlos. Aber laut! Richtig laut!