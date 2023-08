Brandenburgs Agrar- und Umweltminister Axel Vogel dringt darauf, dass Wölfe nach einem Übergriff in geschützten Schafherden schneller als bisher geschossen werden können. Die bisher geltenden Auflagen hält er für zu kompliziert. "Wir müssen Wölfe, die Probleme aufwerfen, so schnell wie möglich aus dem Verkehr ziehen. Die derzeitigen bundesrechtlichen Vorgaben sind dazu denkbar ungeeignet", sagte Vogel der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam.



Aktuell muss als Voraussetzung für einen Abschuss nachgewiesen werden, dass ein und derselbe Wolf zweimal in eine geschützte Herde eingebrochen ist. "Also muss nach Möglichkeit erst eine DNA-Analyse vorliegen. Das ist ein bürokratisches Monsterverfahren, was auch nur schwer handhabbar ist", kritisierte Vogel. Eine DNA-Analyse und die Rückmeldung aus dem Labor dauere oft Wochen. Vogel setzt sich bei Bundesumweltministerin Steffi Lemke für Korrekturen ein.