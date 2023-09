In Berlin-Lichterfelde ist in der Nacht in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr stand die 200 Quadratmeter große Halle am Barnackufer komplett in Flammen. Man sei mit knapp 50 Kräften im Einsatz gewesen.

Auf Fotos ist zu sehen, dass in der Lagerhalle Autos abgestellt wurden. Darunter sollen sich auch Fahrzeuge eines Winterdienstes befinden.