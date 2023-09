Nach umfangreicher Sanierung ist der Einsteinturm in Potsdam am Dienstag feierlich wieder eröffnet worden. Der Einsteinturm sei eine Hommage an einen außergewöhnlichen Menschen und Wissenschaftler, sagte Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) bei einem Festakt auf dem Telegrafenberg, einem bedeutenden Wissenschaftsstandort in der brandenburgischen Landeshauptstadt.

Das Sonnenobservatorium war für die Überprüfung von Albert Einsteins (1879-1955) Relativitätstheorie gebaut worden. Es wurde 1924 nach Entwürfen des Architekten Erich Mendelsohn eingeweiht. Heute wird das Observatorium für die Praxis-Ausbildung von Astrophysik-Studenten genutzt sowie für die Prüfung neuer Geräte.