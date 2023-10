Zahl der Hausverbote in Berliner Freibädern wieder leicht gestiegen

Do 05.10.23 | 08:17 Uhr

Bis kurz vor Ende der diesjährigen Berliner Freibadsaison, die mit einigen Krawallen für Aufsehen gesorgt hat, haben die Bäderbetriebe 153 Hausverbote gegen Besucher erteilt. Das teilten die Bäder der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit Stand vom 19. September mit.

Die Ausweiskontrollen wurden ebenso wie Videoüberwachung an Eingängen nach einigen Krawallen und Schlägereien junger Männer mit folgenden Polizeieinsätzen etabliert. Damit sollten die Hausverbote gegen renitente Badegäste besser durchgesetzt werden. Häufig wurden aber auch Touristen, die nichts von der Regelung wussten, ausländische Studenten, Mütter mit Kleinkindern und Rentner, die ihre Ausweise vergessen hatten, abgewiesen.

Zuletzt hatten die Bäder-Betriebe mit einem Anstieg der Kosten für Wachleute von früher 1,5 Millionen auf nun 2 Millionen Euro gerechnet. An heißen Wochenenden waren bis zu 170 Wachleute im Einsatz, um Konflikte zu schlichten. Ihr Einsatz hängt vom Wetter und den Prognosen zur Zahl der erwarteten Besucher ab.

Allein im Juli wurden im Kreuzberger Prinzenbad 91.000 Euro für den Wachdienst ausgegeben, so viel wie nie zuvor in den vergangenen Jahren. Das waren pro Tag im Schnitt 3.000 Euro. Im Freibad Pankow waren es in einem Monat rund 65.000 Euro und im Sommerbad Neukölln rund 50.000 Euro.