Im vergangenen Dezember waren bei der Berliner Polizei 31 Anzeigen eingegangen, nachdem in Lichtenberg Luft aus den Reifen zahlreicher Autos gelassen oder die Reifen sogar zerstochen worden waren. An vielen Fahrzeugen seien Flugblätter der Gruppe "The Tyre Extinguishers"

(Deutsch: Die Reifenlöscher) hinterlassen worden. Die Aktivisten lassen laut eigenen Angaben die Luft aus den Reifen von großen Fahrzeugen wie Geländewagen, um auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen. Dies geschehe nach einem ähnlichen Muster in diversen deutschen und europäischen Städten. Die Gruppe war in der Vergangenheit bereits durch ähnliche Aktionen aufgefallen.



In Brandenburg war vor gut einer Woche im Rahmen von Ermittlungen gegen Umweltaktivisten, die mutmaßlich Luft aus Autoreifen lassen, ein Verdächtiger verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt nach eigenen Angaben unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen und wegen des vorsätzlichen unerlaubten Besitzes von Chemikalien gegen den Mann. Zuvor war aus den Reifen mehrerer Autos im Potsdamer Stadtteil Babelsberg die Luft herausgelassen worden. Kurz darauf stellte die Polizei den Beschuldigten, wie es hieß.