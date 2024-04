Wetter Berlin und Brandenburg - Wo es Sonntag am wärmsten war

So 07.04.24 | 19:06 Uhr

Bild: dpa/Geisler

Im langjährigen Vergleich sind am Wochenende in verschiedenen Orten Brandenburgs und in Berlin ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen worden. Das teilte das ARD-Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt am Main dem rbb mit.

dpa/Matzka Wetter in Berlin und Brandenburg - Schlingernder Jetstream weht heißen Wind in die Region Rekordtemperaturen sind in Berlin und Brandenburg am Wochenende möglich. Sogar die 30-Grad-Marke könnte in der Region getroffen werden. Die Prognosen bis Ende August stehen jedenfalls auf wärmer als normal. Von Georg-Stefan Russew

26,8 Grad in Guben, 24,1 Grad am Großen Müggelsee

Spitzenreiter am Sonntag waren demnach Guben und Mattendorf (beide Landkreis Spree-Neiße) sowie Koschen (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) mit einer Höchsttemperatur von 26,8 Grad. In Berlin wurde die höchste Temperatur am Großen Müggelsee gemessen mit 24,1 Grad.



Werte, die laut ARD-Wetterkompetenzzentrum für April eher ungewöhnlich seien. Schon am Samstag waren in Brandenburg Temperaturen von bis zu 24,5 Grad und in Berlin von bis zu 23,8 Grad gemessen worden.



Cottbus mit einem Anfang-April-Rekord

Ein Temperaturrekord wurde darüber hinaus in Cottbus registriert. Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung sei es dort innerhalb der ersten zehn April-Tage so heiß gewesen wie an diesem Sonntag, 26,1 Grad. Der bisherige Rekord lag bei 25,4 Grad und wurde im Jahr 1961 gemessen.