Unbekannte haben in Berlin-Grünau Löcher in alte Bäume gebohrt und sie damit getötet. Der Bezirk Treptow-Köpenick wendet sich deshalb jetzt an die Öffentlichkeit und bittet Zeugen um Hinweise.

Wie der Bezirk am Montag mitteilte, wurde zuletzt eine 88 Jahre alte Linde in der Regattastraße mit einem Bohrloch entdeckt. "Die Wunde hat einen Durchmesser von zwei Zentimetern und geht 75 Zentimeter tief in den Wurzelstock des Baumes", heißt es in der Mitteilung. "Es wird davon ausgegangen, dass Unbekannte den 21 Meter hohen Baum abtöten wollen."