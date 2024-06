Morena Berlin Freitag, 28.06.2024 | 10:55 Uhr

Grosse Aufregung auf dem Dorfplatz in Berlin.

Eine Strasse hat einen neuen Namen.

Einen der ein Kreuzberg der letzten 50 Jahre repräsentiert. Wie schon beim Rio Reiser Platz.

Soweit so normal.



Nun wieder der bunte Strauss an Nicht-Argumenten. Die Kassen sind leer! Gibt es keine grösseren Probleme!? Der Bürger ist nicht gefragt worden!



Die Kassen waren immer leer. Der König führt immer irgendwo Krieg. Es gab und gibt immer grössere Probleme. Zu allen Zeiten.

Nicht einmal 1% der Strassennamen in Deutschland, wahrscheinlich der Welt, sind Ergebnis einer Bürgerbefragung.



Also. Was kann man dagegen vorbringen, dass eine beachtens- und ehrwürdige Frau Audre Lorde geehrt wird?