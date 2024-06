Rund 100 Särge mit sterblichen Überresten werden am Samstagmorgen bei einer Trauerprozession durch Berlin-Mitte getragen. Es handelt sich dabei um Tote, die bei archäologischen Ausgrabungen in Berlin gefunden wurden, darunter auch viele Kinder, wie das Drei-Religionen-Projekt House of One mitgeteilt hat.

Die gemeinsame Prozession der Evangelischen und Katholischen Kirche zieht - angeführt von einer historischen Trauerkutsche - von der Parochialkirche an der Klosterstraße zum Petriplatz. Dort werden die Gebeine in das Untergeschoss des Archäologischen Hauses getragen und in Fächer des dortigen Ossariums (Beinhaus) gebettet.