Sie haben inzwischen den High Urgency-Status. Das bedeutet, Sie warten mit besonders hoher Dringlichkeit im Krankenhaus. Jedes Jahr sterben in Deutschland hunderte Menschen, weil die Spenderorgane nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen. Auch die Transplantation selbst ist risikoreich. Denken Sie über die Möglichkeit des Sterbens nach?

Angst habe ich schon vor Komplikationen. Das macht es aber nicht einfacher, weil ich dann denke: Wenn das jetzt hier deine letzte Zeit sein soll, dann ist es aber nicht so, wie ich das will. Ich versuche es nicht so an mich ran zu lassen und mich darauf zu konzentrieren, dass alles klappt. Ich versuche eher zu überlegen: Was will ich im Leben danach unbedingt noch machen? Ein paar Sachen habe ich mir aufgeschrieben.

Ich würde total gerne einen Sonnenaufgang am See erleben. So richtig, richtig früh im Gras sitzen und dann die Frösche hören und die Sonne aufgehen sehen. Das Gras, die feuchte Luft, das Licht. Ich will alles so richtig spüren. Einfach wieder mehr im Hier und Jetzt präsent sein. Nicht so wie gerade: Man wabert so vor sich hin und lebt nur so halb.