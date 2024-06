Schulen warnten Eltern - Jugendliche sorgen in Barnim mit Scherzanruf für Angst vor Kindesentführungen an Schulen

Schulen im Barnim haben Eltern in dieser Woche vor möglichen Entführungen gewarnt. Dafür verantwortlich ist ein Anruf, um ein Kind aus der Schule zu locken. Jetzt stellt sich heraus, dass es sich wohl um einen Streich von Jugendlichen handelt.

Im Fall des möglichen Entführungsversuchs an einer Schule in Klosterfelde in der Gemeinde Wandlitz hat die Polizeidirektion Ost dem rbb am Freitag bestätigt, dass sich zwei Jugendliche anonym gemeldet haben. Sie hätten zugegeben, dass es sich um einen Scherzanruf gehandelt habe. Der Anruf hat an Schulen im Barnim für Verunsicherung gesorgt. Dort hatte das staatliche Schulamt Frankfurt (Oder) - zuständig für die Schulen in Ostbrandenburg - in dieser Woche in einem Rundschreiben vor möglichen Entführungsversuchen von Schulkindern im Kreis Barnim gewarnt. Die Polizeidirektion Ost bestätigte dem rbb, dass ein solches Schreiben des Schulamtes vorliege. Das Rundschreiben sei demnach an alle Schulen im Kreis Barnim gegangen.

Schulen sollen Anruf erhalten haben, um Schüler aus dem Unterricht zu holen

Auch die Leitung des Barnim Gymnasiums Bernau hat eine entsprechende Mitteilung an Eltern, Schüler und Lehrerschaft ausgegeben, welche dem rbb vorliegt. Darin wird von Vorfällen an "zwei benachbarten Oberschulen" berichtet. "Die Schule wurde angerufen mit der Bitte, einen Schüler vorzeitig aus dem Unterricht zu entlassen", wie es darin wörtlich heißt. "Dabei wurde der vollständige Name des Schülers am Telefon genannt. Die Schulsekretärin rief jedoch von sich aus die Eltern zurück und erfuhr, dass der Anruf nicht von den Eltern stammt." Vor einer Schule sei ein wertender weißer Lieferwagen beobachtet worden, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Meldung hatte sich auch in Chatgruppen und sozialen Medien verbreitet, wie der Bürgermeister der Gemeinde Wandlitz Oliver Borchert (Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz) am Freitag sagt. In der Kreisverwaltung Barnim haben deshalb mehr als 60 besorgte Eltern angerufen, bestätigte Sprecher Robert Bachmann am Donnerstag, aber eine Information des Schulamtes an die Kreisverwaltung habe es bis dato nicht gegeben.

Jugendliche räumen falschen Anruf ein

Polizeisprecher Roland Kamenz von der Direktion Ost klärte am Freitag dem rbb gegenüber auf, dass tatsächlich ein Anruf an einer Schule in Klosterfelde eingegangen ist. Dies habe sich bereits am 29. Mai ereignet. Inzwischen geht die Polizei aber davon aus, dass es sich um einen Streich handelt. "Am Donnerstag gab es erneut zwei Anrufe an der gleichen Schule", sagte Kamenz. "In diesen Gesprächen haben sich Jugendliche gemeldet, die ihren Namen allerdings nicht nennen wollten. Die haben ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht und dass ihnen die Tragweite dessen, was sie getan haben, nicht klar war und dass es eigentlich ein Scherz sein sollte."

Besorgte Eltern melden sich

Dem werde aktuell nachgegangen, hieß es. Der Polizei lägen zudem weitere unabhängige Hinweise zur Identität der Anrufer vor, so der Sprecher. Die Jugendlichen sollen nach derzeitigem Stand nicht von derselben Schule stammen. Kontakt mit den Ermittlern gebe es noch nicht. "Eine strafbare Handlung hat es noch nicht gegeben", sagt Kamenz. Zudem müsse man schauen, wie alt die Personen tatsächlich waren. Das bestätigt auch der Wandlitzer Bürgermeister Borchert. "Mittlerweile verdichten sich die Informationen, dass es genauso gewesen ist. Man wird unter Mitnahme der Eltern diese Schüler auch ansprechen."

Wohl kein Zusammenhang mit verdächtigem Fahrzeug

Der Polizei zufolge soll es, anders als es in dem Schreiben des Schulamtes heißt, lediglich einen Anruf an einer Schule gegeben haben. Weitere vergleichbare Vorfälle seien auch im Austausch mit der Direktion Nord aktuell nicht bekannt. Auch die Hinweise des Schulpersonals zu einem weißen Transporter entkräftet der Sprecher. Er wolle nicht ausschließen, dass es ein entsprechendes Fahrzeug gegeben haben könnte. Es sei aber nicht unüblich, dass in vielen Erzählungen ein weißer Transporter eine Rolle spiele. Allerding sähe die Polizei hier derzeit keinen Zusammenhang.

Schulen haben richtig gehandelt

Kamenz zufolge haben die Schulleitung in Klosterfelde und das Schulamt korrekt gehandelt und zeitnahe die Polizei hinzugezogen. Bürgermeister Borchert bestätigt ebenfalls, dass den Bildungsträgern kein Vorwurf zu machen ist. "Das Sekretariat und die Schulleitung haben sehr gut reagiert. Sie haben Lehrerschaft Schulamt und Schulträger über diesen Anruf informiert. Sie haben sich bei den Eltern rückversichert, ob das tatsächlich so ist, dass der Junge dort abgeholt werden soll." Für die besorgten Eltern zeigt er Verständnis. Zum Ausmaß der allgemeinen Verunsicherung sagte er: "Worauf man keinen Einfluss hat, ist, dass die Verstärker-Funktion der Algorithmen in den sozialen Medien dazu führt, dass wir eine gefühlt sehr starke Bedrohungslage an dieser Stelle haben."